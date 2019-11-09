ИА «Ореанда-Новости». Военный самолёт и беспилотник альянса были замечены у российских границ.

Об этом следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

В 8:15 утра по мск разведывательный дрон, принадлежащий США, был замечен над Украиной. Там он провёл разведку, пролетев вдоль линии разграничения Донбасса с подконтрольной территорией. Затем он полетел к Чёрному морю, где обследовал район вблизи побережья Крыма.

После этого в разведывательную операцию вступила королевская авиация Великобритании. Самолёт страны пролетел над границами Калининградской области. Он находился на высоте около восьми километров и продвигался вперёд со скоростью примерно 560 километров в час.

Это далеко не первый случай, когда зарубежная военная техника осуществляет разведку у российских границ. В последнее время частота операций выросла. Основными местами появления аппаратов являются Крым, Краснодарский край, Балтийское и Чёрное моря, а также базы Минобороны в Сирии.