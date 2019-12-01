01.12.2019, 16:43
Автобус упал с моста в Забайкалье, есть погибшие
ИА «Ореанда-Новости». В Забайкалье в моста упал туристический автобус. 19 человек, включая водителя, погибли. Информация была опубликована в издательстве «Российская газета».
Инцидент произошел сегодня вблизи Сретенска по туристическому рейсу Сретенск - Чита . У автобуса марки Kia Grandbird лопнуло колесо на мосту через реку Куенгу. В результате происшествия Kia Grandbird упал с моста на лёд реки и перевернулся. 19 человек погибли, 22 пассажира получили травмы, 3 из них находятся в тяжёлом состоянии. Всего в автобусе ехало 44 человека. Для эвакуации пострадавших было привлечено 2 вертолёта.
По трагическому происшествию было заведено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Инцидент произошел сегодня вблизи Сретенска по туристическому рейсу Сретенск - Чита . У автобуса марки Kia Grandbird лопнуло колесо на мосту через реку Куенгу. В результате происшествия Kia Grandbird упал с моста на лёд реки и перевернулся. 19 человек погибли, 22 пассажира получили травмы, 3 из них находятся в тяжёлом состоянии. Всего в автобусе ехало 44 человека. Для эвакуации пострадавших было привлечено 2 вертолёта.
По трагическому происшествию было заведено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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