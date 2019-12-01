Инцидент произошел сегодня вблизи Сретенска по туристическому рейсу Сретенск - Чита . У автобуса марки Kia Grandbird лопнуло колесо на мосту через реку Куенгу. В результате происшествия Kia Grandbird упал с моста на лёд реки и перевернулся.. Всего в автобусе ехало 44 человека. Для эвакуации пострадавших было привлечено 2 вертолёта.По трагическому происшествию было заведено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.