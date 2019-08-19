Соответствующий опрос провели сотрудники аналитического агентства «Автостат».

Так, в результате исследования, большинство москвичей предпочитают недорогой седан Volkswagen Polo. С начала текущего года свыше семи с половиной тысяч человек стали счастливыми обладателями этой модели. Примечательно, что и за прошедший год спрос на этот седан возрос на сорок три процента.

Стоит отметить, что годом ранее москвичи сделали свой выбор в пользу Kia Rio. Несмотря на то, что эта марка автомобиля находится на втором месте по популярности у жителей столицы, в его продажах зафиксировали значительный спад. В процентном соотношении Kia Rio стали покупать на тридцать шесть процентов меньше, чем в прошлом году.

Образец южнокорейской автомобильной промышленности Hyundai Creta замыкает тройку лидеров. Этот кроссовер прочно удерживает стабильную позицию в этом рейтинге. С января по июль 2019 года москвичи приобрели свыше четырёх с половиной тысяч Hyundai Creta.

Ниже располагается ещё один Hyundai – Solaris, его приобрели на пятьсот единиц меньше, чем Creta. Здесь эксперты зафиксировали снижение покупательской способности практически на двадцать пять процентов. Пятое место москвичи присудили чешскому автомобилю марки Skoda Octavia. Незначительный рост продаж в один процент и 3,8 тысяч проданных автомобилей.

Далее места в рейтинге популярности с шестого по девятого распределились следующим образом. Автомобили марок Toyota Camry, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan и Nissan Quashqai, соответственно. Kia Optima замыкает десятку популярных автомобилей у столичных жителей, за семь месяцев текущего года приобрели три тысячи единиц.