ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Отечественный завод по выпуску автомобилей автоВАЗ сообщил о том, что намерен завершить выпуск трех моделей автомобилей. С выпуска снимут такие машины, как Lada Priora, Lada Kalina и Lada Granta.

Выпуск прекратится уже этим летом, соответствующее письмо маркетинговый отдел завода прислал своим дилерам. В июле россияне попрощаются с этими моделями, хотя они безусловно еще будут мелькать на улицах, но «свежих» автомобилей уже не будет.

Однако это не плохая новость, так как вместо них планируется запустить на конвейер сборку новых рестайлинговых моделей, выполненных в Х-стиле. Это информация также следует из письма руководства завода.

Напомним, что слухи о снятии «Приоры» с производства проносятся по стране не один год. Россияне уже отметили, что этот автомобиль «морально устарел» и с ним пора попрощаться. Эта модель сошла впервые с конвейера АвтоВАЗ в 2007 году и стала самой продаваемой среди всех автомобилей Lada.

Еще в декабре этого кода руководство компании отказывалось как-либо комментировать слухи о снятии автомобиля с производства, отмечая, что на эту модель до сих пор существует спрос потребителя.

При этом к лету обещали начать продавать новый отечественный седан с названием Vesta Cross. Комплектация «без понтов» – самая дешевая сборка ориентировочно обойдется почти в 764 тысячи рублей.

В этом месяце также проходило собрание, где присутствовали все акционеры компании, во время встречи состоялась презентация, которая содержала данные, что в 2018 году АвтоВАЗ предполагает «приличный» рост продаж среди россиян. Озвучена цифра 12 процентов, это значит, производитель ожидает, что продажи Lada поднимутся до 350 тысяч авто в год. При этом само производство хотят также поднять на 13 процентов.

Сама гуппа «АвтоВАЗ» ужен не первый год выпускает автомобили четырех достаточно известных брендов: Lada, Renault, Nissan, Datsun, так как входит в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi.