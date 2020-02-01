01.02.2020, 11:17
Бабушке двух братьев, брошенных в Шереметьево, угрожал их отец
ИА «Ореанда-Новости». Бабушке двух братьев, брошенных в аэропорту Шереметьево, начали поступать угрозы от их отца, сообщает издательство «ТАСС».
Она написала соответствующее заявление в отдел полиции в Комсомольске-на-Амуре. По её словам, после того, как стало известно, что женщина получила временную опеку над внуками, ей начали поступать телефонные звонки от отца мальчиков, в которых он угрожал ей. Мужчина говорил, что не даст им спокойно жить, пока бабушка по линии матери хоть как-то участвует в жизни детей.
Сегодня, 1 февраля, мальчики бы доставлены в Хабаровск, где их передадут бабушке.
Она написала соответствующее заявление в отдел полиции в Комсомольске-на-Амуре. По её словам, после того, как стало известно, что женщина получила временную опеку над внуками, ей начали поступать телефонные звонки от отца мальчиков, в которых он угрожал ей. Мужчина говорил, что не даст им спокойно жить, пока бабушка по линии матери хоть как-то участвует в жизни детей.
Сегодня, 1 февраля, мальчики бы доставлены в Хабаровск, где их передадут бабушке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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