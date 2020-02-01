Она написала соответствующее заявление в отдел полиции в Комсомольске-на-Амуре. По её словам, после того, как стало известно, что женщина получила временную опеку над внуками, ей начали поступать телефонные звонки от отца мальчиков, в которых он угрожал ей. Мужчина говорил, что не даст им спокойно жить, пока бабушка по линии матери хоть как-то участвует в жизни детей.