ИА «Ореанда-Новости» Главы профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв сообщили журналистам, что осенью Банку России будет предоставлено право блокировать интернет-сайты финансовых пирамид и других организаций, использующих мошеннические схемы, без соответствующего решения суда.

Источники газеты «Известия», близкие к Центробанку, сообщили, что соответствующий законопроект вызвал возражения со стороны представителей МВД и Минкомсвязи. В правоохранительном ведомстве, в частности, указывали на то, что нововведение будет препятствовать компетентным органам осуществлять оперативно-разыскные мероприятия.

Отдельные специалисты высказывают мнение, что наделение финансового регулятора подобными полномочиями излишне, так как это внесёт путаницу в ограничения незаконной деятельности в Интернете.