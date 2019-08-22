Банк России будет вправе блокировать сайты мошенников без решения суда
ИА «Ореанда-Новости» Главы профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв сообщили журналистам, что осенью Банку России будет предоставлено право блокировать интернет-сайты финансовых пирамид и других организаций, использующих мошеннические схемы, без соответствующего решения суда.
Источники газеты «Известия», близкие к Центробанку, сообщили, что соответствующий законопроект вызвал возражения со стороны представителей МВД и Минкомсвязи. В правоохранительном ведомстве, в частности, указывали на то, что нововведение будет препятствовать компетентным органам осуществлять оперативно-разыскные мероприятия.Отдельные специалисты высказывают мнение, что наделение финансового регулятора подобными полномочиями излишне, так как это внесёт путаницу в ограничения незаконной деятельности в Интернете.
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