ИА «Ореанда-Новости» Банк России отменил два предписания, касающихся выявления фактов, свидетельствующих о неудовлетворительной деловой репутации российского предпринимателя Олега Бойко, которые были выпущены в мае 2019 года.

Направление данных документов были связано с тем, что Бойко мог распоряжаться более чем 10 % долей в микрофинансовых организациях «4финанс» и «СМСфинанс». Представители финансового регулятора сообщили, что предписания были выданы бизнесмену в соответствии с положениями закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Данный акт содержит норму о том, что лицо, чья репутация признана Центробанком неудовлетворительной, не может распоряжаться более 10 % акций (долей) микрофинансовой организации ни прямо, ни косвенно.

Олег Бойко является основателем и главой наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group, которая владеет активами в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования в более чем 30 государствах. По оценке Forbes его состояние составляет 1,2 миллиарда долларов.