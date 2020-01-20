20.01.2020, 20:30
Банкам хотят запретить взимать комиссию за платежи по ЖКХ
ИА «Ореанда-Новости». Банкам хотят запретить взимать комиссию за платежи по ЖКХ, заявил председатель Государственной думы Владимир Гутенёв.
Законопроект уже внесён в Госдуму. Сейчас банки берут комиссию в размере от 0,5% до 2% в зависимости от суммы и категории платежа. По мнению Владимира Гутенёва, подобные изменения порадуют всех россиян, а малообеспеченные люди ощутят финансовые изменения, так как у них расходы на коммунальные платежи составляют примерно половину доходов.
Совет Федераций согласен с инициативой фракции «Единая Россия» и считает нововведение очень полезным для россиян. Стоит отметить, что Центробанк также согласен с отменой банковской комиссии за проведение платежей за коммунальные услуги.
Законопроект уже внесён в Госдуму. Сейчас банки берут комиссию в размере от 0,5% до 2% в зависимости от суммы и категории платежа. По мнению Владимира Гутенёва, подобные изменения порадуют всех россиян, а малообеспеченные люди ощутят финансовые изменения, так как у них расходы на коммунальные платежи составляют примерно половину доходов.
Совет Федераций согласен с инициативой фракции «Единая Россия» и считает нововведение очень полезным для россиян. Стоит отметить, что Центробанк также согласен с отменой банковской комиссии за проведение платежей за коммунальные услуги.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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