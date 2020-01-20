Законопроект уже внесён в Госдуму. Сейчас банки берут комиссию в размере от 0,5% до 2% в зависимости от суммы и категории платежа. По мнению Владимира Гутенёва, подобные изменения порадуют всех россиян, а малообеспеченные люди ощутят финансовые изменения, так как у них расходы на коммунальные платежи составляют примерно половину доходов.Совет Федераций согласен с инициативой фракции «Единая Россия» и считает нововведение очень полезным для россиян. Стоит отметить, что Центробанк также согласен с отменой банковской комиссии за проведение платежей за коммунальные услуги.