ИА «Ореанда-Новости». Российские банки сообщили о скачке заявок на кредитные каникулы. Многие клиенты кредитных организаций подают заявки и просят о реструктуризации долга.

Кредитные организации России сообщают о резком, в некоторых случаях десятикратном, росте числа обращений розничных клиентов по вопросам отсрочки платежей. Сотрудники банков опасаются, что это может привести к тому, что за отсрочкой будут обращаться недобросовестные заёмщики, на чей доход никак не повлияла пандемия коронавируса.

Так, председатель Просвязьбанка заявил, что в последние две недели количество обращений с просьбой предоставить кредитные каникулы выросло до 320-250. Это, учитывая тот факт, что ещё в феврале число ежедневных звонков по вопросам отсрочки не превышало и 30.

В ВТБ также отметили рост обращений. За последнюю неделю в кредитную организацию поступило больше 13 тысяч заявлений по реструктуризации долга. Сбербанк тоже сообщил об увеличении числа обратившихся за кредитными каникулами, подчеркнув, что лишь 15% звонивших смогли предоставить подтверждающие документы. В Почта-банке зафиксировали такую же ситуацию.



Кстати, кредиты наличными по паспорту без справок можно взять в банке Тинькофф.

Госдума приняла поправки, предусматривающие предоставление кредитных каникул 31 марта. Данные изменения касаются тех заёмщиков, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Документ исключает начисление штрафов и пени клиентам банков на время отсрочки. Также они освобождаются от досрочных выплат. До 30 сентября за кредитными каникулами могут обратиться как обычные люди, так и предприниматели. Отсрочка предоставляется на полгода, если доход заёмщика снизился за предшествующий месяц на 30%, в сравнении с предшествующим годом. Право обратиться за льготным периодом есть и у субъектов малого и среднего бизнеса, если они работают в отраслях, определённых правительством.

Как только закон вступит в силу, банки не смогут отказать в кредитных каникулах. Организации должны будут одобрить обращение за каникулами в течение пяти дней. После этого у заёмщика будет 3 месяца, чтобы собрать доказательства, что он пострадал от коронавируса.

Кроме возможности получить отсрочку по выплатам, кабмин намерен упростить процедуру банкротства. Предлагается ввести бесплатную процедуру внесудебного банкротства за шесть месяцев и при долгах от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Для её осуществления не будет привлекаться арбитражный управляющий. Соответствующие поправки были направлены в Госдуму.