27.01.2020, 10:16
Банки стали получать штрафы в связи с отказами блокировать личные счета ИП
ИА «Ореанда-Новости». В ФНС стали выписывать штрафы банкам в связи с тем, что они отказались блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за того, что у них имеется задолженность по штрафам и по страховым взносам. О штрафах ФНС рассказали в РБК.
О штрафах в ФНС известили уже банки "Уралсиб" и ВТБ. ФНС было предложено кредитными организациями осуществлять действия через приставов и у них сегодня есть намерение оспаривать штраф.
В ФНС заявляют, что банками не выполнялись требования, которые прописаны в законе.
В РБК сообщают, что ранее юридическая позиция банков не получила поддержки в ЦБ и Минфине.
О штрафах в ФНС известили уже банки "Уралсиб" и ВТБ. ФНС было предложено кредитными организациями осуществлять действия через приставов и у них сегодня есть намерение оспаривать штраф.
В ФНС заявляют, что банками не выполнялись требования, которые прописаны в законе.
В РБК сообщают, что ранее юридическая позиция банков не получила поддержки в ЦБ и Минфине.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии