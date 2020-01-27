. О штрафах ФНС рассказали в РБК.О штрафах в ФНС известили уже банки "Уралсиб" и ВТБ. ФНС было предложено кредитными организациями осуществлять действия через приставов и у них сегодня есть намерение оспаривать штраф.В ФНС заявляют, что банками не выполнялись требования, которые прописаны в законе.В РБК сообщают, что ранее юридическая позиция банков не получила поддержки в ЦБ и Минфине.