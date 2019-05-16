ИА «Ореанда-Новости» В Москве мошенник внёс в банкомат «Билеты банка сувениров» на сумму 565 тысяч рублей, изначально он хотел провести 740 тысяч рублей. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как рассказал представитель банка, 29 августа 2018 года неизвестный внёс в банкомат 148 купюр «Билетов банка сувениров» номиналом по 5 тысяч рублей на общую сумму 740 000 рублей.

Перевод пришёл на две банковские карты, таким образом, злоумышленник похитил средства на сумму 565 000 рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о краже.