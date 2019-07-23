ИА «Ореанда-Новости» . Работникам банков могут запретить пользоваться смартфонами с камерой на рабочих местах, чтобы. За это выступают ассоциации банков России и российских банков, пишет газета «Известия».

Организации разрабатывают соответствующие рекомендации банкам — как ожидается, они появятся в сентябре. В будущем запрет на использование смартфонов может войти в стандарты Банка России. В профильных ассоциациях уверены, что внутренних корпоративных требований недостаточно для того, чтобы решить проблему, а ограничения на пользование смартфонами на работе являются распространенной корпоративной практикой, которая используется многими крупными международными компаниями.

Между тем, в самих банках к идее ввести запрет относятся отрицательно и не считают предложение действенной мерой. Ограничение на использование телефонов вероятнее приведёт к негативной реакции со стороны сотрудников, а не к успеху в борьбе с утечками, считает начальник отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

Однако, несмотря на отрицательное отношение банков к идее, подобные ограничения на личную технику на рабочем месте уже существуют в некоторых кредитных учреждениях. Например, в «Ак Барсе» запрещено пользоваться личными мобильными телефонами в подразделениях, которые заключают от лица банка и его клиентов сделки на финансовом рынке. В Россельхозбанке действует запрет для сотрудников на присутствие личной техники в местах «сосредоточения массивов данных».