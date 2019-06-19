ИА "Ореанда-Новости" Банковский мост был сегодня открыт в городе Санкт-Петербурге после двух лет проведения реставрационных работ. Обновлённый мост расположен в Центральном районе Северной Пальмиры, проложен через канал Грибоедова.

Зимой 2017 года было принято решение о глобальной реконструкции этого навесного сооружения. Мост, построенный ещё в XIX веке, впервые демонтировали – четыре скульптурные композиции, олицетворяющих крылатых львов были сняты с постаментов. Львы служат украшением Банковского моста. Их почистили от загрязнений зеленоватого цвета и даже частично нанесли на их поверхность позолоту. Высота этих мифических животных составляет 2,85 метров. Львов в ходе реставрационных работ покрыли антивандальным веществом, в составе которого содержится полиуретан. В последующем, благодаря этому покрытию рисунки и надписи можно легко удалить с поверхности животных.

Помимо конструкции самого моста капитальному ремонту подверглись и опоры этого сооружения.

Банковский мост является навесным сооружением через канал Грибоедова в центре города Санкт-Петербурга. Мост был построен в 1825 – 1826 годах, автором проекта выступил инженер немецкого происхождения Вильгельм фон Треттер. Мост служит соединительным элементом между Казанским и Спасским островами. Банковский мост по праву принадлежит к выдающимся мостостроительным памятникам архитектуры первой четверти XIX века. Помимо Львиного и Почтамтского моста это сооружение принадлежит к цепному пешеходному мосту в Петербурге. Своё название мост получил благодаря расположенному недалеко от него зданию Ассигнационного банка, в котором в настоящее время находится Санкт-Петербургский государственный экономический университет.