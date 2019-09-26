ИА «Ореанда-Новости» Мужчину на месяц посадили в психушку за уголовное дело, по которому ему не смогут дать срок.



51-летний житель Туймазов занимался фермерским хозяйством и обеспечивал 80-летнюю мать. По соседству с ними жила пожилая башкирка, которая не раз оскорбляла семью Туймазова. В один момент фермер не выдержал и камнями выбил соседке окна. Общий ущерб составил 6,3 тысячи рублей. Этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного «Умышленное повреждение чужого имущества».

Учитывая, что мужчина признал вину, раскаялся и возместил ущерб, его должны были приговорить к штрафу. Однако, полицейскому дознавателю показалось, что подсудимый не находится в здравом уме. Исходя из результатов амбулаторного исследования, Туймазов адекватен. Тем не менее его всё-таки поместили в психиатрическую клинику на 30 дней.