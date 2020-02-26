ИА «Ореанда-Новости» . По информации издания «РБК», в столице России из 96-этажного строения эвакуировали 1100 человек из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Около эвакуированной башни «Федерации Восток» в «Москва-Сити» работают специалисты экстренных служб и полиция.

Помимо высокого здания в центре столицы,В настоящее время информация анонимного сообщения ни в одном из зданий не подтвердилась.