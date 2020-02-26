26.02.2020, 18:23
Башню в «Москва-сити» эвакуировали из-за сообщения о бомбе
ИА «Ореанда-Новости». По информации издания «РБК», в столице России из 96-этажного строения эвакуировали 1100 человек из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Около эвакуированной башни «Федерации Восток» в «Москва-Сити» работают специалисты экстренных служб и полиция.Помимо высокого здания в центре столицы, неизвестный также сообщили о бомбах, якобы заложенных в церкви Христа Спасителя и зданиях пяти московских судов. В настоящее время информация анонимного сообщения ни в одном из зданий не подтвердилась.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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