ИА «Ореанда-Новости». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил представителей федеральных каналов контролировать время показов ряда материалов, чтобы оградить подростков от влияния негативного контента, пишет РИА Новости.



Своё заявление Бастрыкин сделал на заседании консультативного совета, где обсудили проблему деструктивного поведения несовершеннолетних и профилактику криминальной субкультуры в молодёжной среде.



Бастрыкин попросил федеральные каналы изменить информационную политику. Глава СКР подчеркнул, что в этом случае речь не идёт о цензуре, а просто об изменении времени показа некоторых телепередач.