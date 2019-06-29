ИА «Ореанда-Новости» Британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на итоги собственного расследования заявила, что осуществлять руководство предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании, которое произошло в марте 2018 года, мог генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

По сведениям проводящих расследование журналистов, 2 марта Сергеев прибыл в лондонский аэропорт Хитроу и покинул столицу Великобритании 4 марта – в день, когда Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились сильнодействующим химическим веществом. Обращается внимание на то, что в первой половине дня 3 марта генерал-майор находился в центре Лондона, где он мог встретиться с двумя другими обвиняемыми по данному делу.

Ранее британские власти предъявили обвинение в связи с причастностью к гибели Скрипалей двум гражданам России: Александру Петрову и Руслану Боширову. В Соединённом Королевстве их считают возможными сотрудниками ГРУ.