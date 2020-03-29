рассказали представителям РИА Новости в информационной службе Белорусской железной дороги.Представителем информационной службы белорусской компании было уведомлено о сохранении поездов Брест-Санкт-Петербург и Минск-Москва. Она также сообщила, что, если что-то изменится, пассажиров об этом оперативно известят.