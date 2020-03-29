29.03.2020, 10:50
Белоруссия сохранит в сообщении с Россией два пассажирских поезда
ИА «Ореанда-Новости». Белоруссией пока сохраняются в сообщении с РФ два пассажирских поезда до Санкт-Петербурга и Москвы, несмотря на принятие Россией решения об ограничении движения через границы с тридцатого марта в связи с ситуацией с распространением коронавируса, рассказали представителям РИА Новости в информационной службе Белорусской железной дороги.
Ранее правительство РФ дало распоряжение об ограничении движения через пешеходные, речные, железнодорожные, автомобильные пункты пропуска через границу России.
Представителем информационной службы белорусской компании было уведомлено о сохранении поездов Брест-Санкт-Петербург и Минск-Москва. Она также сообщила, что, если что-то изменится, пассажиров об этом оперативно известят.
Ранее правительство РФ дало распоряжение об ограничении движения через пешеходные, речные, железнодорожные, автомобильные пункты пропуска через границу России.
Представителем информационной службы белорусской компании было уведомлено о сохранении поездов Брест-Санкт-Петербург и Минск-Москва. Она также сообщила, что, если что-то изменится, пассажиров об этом оперативно известят.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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