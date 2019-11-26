Российскими пограничниками были задержаны 3 маломерных судна около берегов Приморья в прошедшие выходные. Информация была опубликована на сайте регионального погрануправления ФСБ России.По делу о браконьерстве проводится расследование. Нарушителям будут выдвинуты обвинения и вынесен приговор в ближайшее время.