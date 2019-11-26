26.11.2019, 11:11
Береговая охрана ФСБ задержала 18 рыбаков из КНДР
ИА «Ореанда-Новости». Береговая охрана ФСБ задержала 18 рыбаков из КНДР, которые нелегально вылавливали крабов-стригунов, сообщает издательство «РИА Новости».
Российскими пограничниками были задержаны 3 маломерных судна около берегов Приморья в прошедшие выходные. Информация была опубликована на сайте регионального погрануправления ФСБ России. Сотрудниками береговой охраны были изъяты запрещённые орудия для ловли, примерно 1600 крабов были выпущены обратно в море.
По делу о браконьерстве проводится расследование. Нарушителям будут выдвинуты обвинения и вынесен приговор в ближайшее время.
Российскими пограничниками были задержаны 3 маломерных судна около берегов Приморья в прошедшие выходные. Информация была опубликована на сайте регионального погрануправления ФСБ России. Сотрудниками береговой охраны были изъяты запрещённые орудия для ловли, примерно 1600 крабов были выпущены обратно в море.
По делу о браконьерстве проводится расследование. Нарушителям будут выдвинуты обвинения и вынесен приговор в ближайшее время.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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