ИА «Ореанда-Новости». Бесплатные лекции и занятия по профилактике и ранней диагностике заболеваний будут проходить в столичных поликлиниках с 5 по 10 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетителям расскажут о жизни с астмой, преимуществах витаминов и полезных техник массажа, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, снижении веса, риске диабета и остеопороза. Будут также лекции по здоровому образу жизни и занятия для детей и молодых родителей.

Москвичи могут посещать лекции бесплатно и получать консультации от соответствующих специалистов. В городской поликлинике № 220, которая находится на улице Заморенова.

На следующий день, 6 августа, в городской поликлинике № 9 (Перервинский бульвар, дом 4, стр. 2) все встретятся с руководителем санатория Рафигом Ахадовым. Он расскажет тем, кто пришёл, о факторах риска развития инсульта и основных методах его профилактики. Гостей ждут в 14:00.