ИА «Ореанда-Новости». Доктор биологических наук рассказала о выработке иммунитета у переболевших коронавирусом. Профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова заявила, что пока учёным неизвестно, как долго у переболевших COVID-19 сохраняется иммунитет к коронавирусу.

Специалист объяснила, что иммунитет бывает разной деятельности. Так, вакцина от кори исключает возможность заболеть корью на всю жизнь, тогда как прививаться от гриппа необходимо каждый год. Установить длительность иммунитета на новый тип коронавируса поможет мониторинг выздоровевших в течение года-двух лет.

Баранова также добавила, что также выяснить длительность иммунитета можно при помощи теста на наличие в организме человека антител. Подобные тесты готовятся в России. Предполагается, что они будут готовы к июню этого года.