ИА «Ореанда-Новости». Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей заявили, что государство должно вернуться к замороженному проекту с продуктовыми карточками, пишет «МК».



Ранее предлагалось выдавать продуктовые карточки наименее обеспеченным гражданам.



С такой инициативой выступили глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, а также президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Кроме того, обращение подписали руководитель Национального союза производителей молока Артём Белов и их коллеги из других профессиональных объединений. При этом бизнесмены попросили заняться этим вопросом в кратчайшие сроки.



Предприниматели объяснили свою инициативу тем, что важно сохранить доступность для граждан товаров первой необходимости.