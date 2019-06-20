ИА «Ореанда-Новости». На заседании суда бизнесмена Бойко-Великого отправили в СИЗО на два месяца (сроком до 19 августа). Свидетели утверждают, что он явился вместе с иконами. Решение суда подсудимый не признает, а его адвокат собирается обжаловать постановление.

Напомним, что ранее бизнесмена обвинили в хищении нескольких сотен миллионов вместе с другими сотрудниками банка «Кредитный Экспресс». Сообщается, что махинации совершались на протяжении пяти лет, начиная с 2013. Центральный банк изъял лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в сфере отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств предприятия.