ИА «Ореанда-Новости». В Благовещенске арестовали генерального директора ЧОПа, охранявшего колледж, в котором произошла стрельба.

Об этом сообщают РИА Новости.

Суд Благовещенска арестовал генерального директора ЧОПа «Сириус-А» Сергея Андрющенко. Сотрудник этой организации работал в колледже в день, когда произошла стрельба. Он допустил ошибку и пропустил студента с оружием в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Арест продлится до 14 января.

Гендиректору предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По установленной информации, сотрудник, пропустивший вооружённого студента в колледж, не имел необходимых для работы документов.

У Андрющенко есть дети, не достигшие совершеннолетия, семья, нет судимостей. Кроме того, он является ветераном боевых действий. Пока что линия защиты базируется на этих обстоятельствах.



Ранее на неделе 19-летний студент колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Ему удалось убить одного и ранить нескольких учащихся. По словам очевидцев, вооружённый студент многим давал сбежать, спрашивал о желании жить, не стрелял, даже если у него была возможность. Также, неподтверждённой остаётся версия об издевательствах, которые якобы вынудили студента пойти на такое. Сам же «благовещенский стрелок» застрелился.