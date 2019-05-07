ИА «Ореанда-Новости» Глава российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин сообщил, что боевики два раза за сутки обстреляли российскую авиационную базу Хмеймим в Сирии.

При атаке были применены системы залпового огня. База подверглась нападению с восточной стороны, с территории, которая контролируется бойцами запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (новое название «Джебхат ан-Нусры»). Было выпущено 36 реактивных снарядов. Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата. Дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили нападение. Жертв и разрушений на базе нет. Все точки запуска боевых снарядов были уничтожены авиацией Воздушно-космических сил РФ при содействии сирийских военных.

Купчишин также заявил, что ситуация в Идлибской зоне деэскалации резко обострилась, возросло количество нарушений режима прекращения огня. Были обстреляны населенные пункты в провинциях Хама, Латакия и Идлиб.