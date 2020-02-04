04.02.2020, 10:47
Бокал вина за ужином в России может привести к алкоголизму
ИА «Ореанда-Новости». Бокал вина за ужином в России может привести к алкоголизму. На это указал главный нарколог Министерства России Евгений Брюн.
Что для европейцев является обычной нормой употребления алкоголя, россиянина может привести к алкогольной зависимости. По словам Брюна, в европейских странах очень жарко, поэтому алкоголь быстрее выводится из организма. Тем более, для европейцев выпить бокал вина за ужином - это давняя традиция. В связи с этим у них выработался «специальный ген». Они являются более устойчивыми к алкоголю, однако, если европейцы начнут пить более крепкие напитки (коньяк или виски), то последствия будут тяжёлыми.
В России же есть «маркер злоупотребления алкоголем». Некоторые россияне не могут вовремя остановиться и испытывают ежедневную тягу к алкоголю. Именно поэтому, если граждане нашей страны будут выпивать один бокал вина за ужином, то это может привести к алкоголизму.
Что для европейцев является обычной нормой употребления алкоголя, россиянина может привести к алкогольной зависимости. По словам Брюна, в европейских странах очень жарко, поэтому алкоголь быстрее выводится из организма. Тем более, для европейцев выпить бокал вина за ужином - это давняя традиция. В связи с этим у них выработался «специальный ген». Они являются более устойчивыми к алкоголю, однако, если европейцы начнут пить более крепкие напитки (коньяк или виски), то последствия будут тяжёлыми.
В России же есть «маркер злоупотребления алкоголем». Некоторые россияне не могут вовремя остановиться и испытывают ежедневную тягу к алкоголю. Именно поэтому, если граждане нашей страны будут выпивать один бокал вина за ужином, то это может привести к алкоголизму.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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