На это указал главный нарколог Министерства России Евгений Брюн.Что для европейцев является обычной нормой употребления алкоголя, россиянина может привести к алкогольной зависимости. По словам Брюна, в европейских странах очень жарко, поэтому алкоголь быстрее выводится из организма. Тем более, для европейцев выпить бокал вина за ужином - это давняя традиция.Они являются более устойчивыми к алкоголю, однако, если европейцы начнут пить более крепкие напитки (коньяк или виски), то последствия будут тяжёлыми.Именно поэтому, если граждане нашей страны будут выпивать один бокал вина за ужином, то это может привести к алкоголизму.