03.02.2020, 17:42
Боксёр Кушиташвили, который напал на росгвардейца, отправлен под арест
ИА «Ореанда-Новости». Российский боксёр Георгий Кушиташвили был арестован на два месяца, пишет «Интерфакс».
Кушиташвили обвиняют в избиении сотрудника Росгвардии. Спортсмен сломал ему нос при требовании показать документы. Кроме того, его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Следствие уверено, что боксёр с помощью закладки приобрёл 0,61 грамма кокаина.
Спортсмен свою вину не признаёт. Он просил суд отправит его под домашний арест. Теперь защита будет обжаловать решение суда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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