ИА «Ореанда-Новости». Российский боксёр Георгий Кушиташвили был арестован на два месяца, пишет «Интерфакс».



Кушиташвили обвиняют в избиении сотрудника Росгвардии. Спортсмен сломал ему нос при требовании показать документы. Кроме того, его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Следствие уверено, что боксёр с помощью закладки приобрёл 0,61 грамма кокаина.



Спортсмен свою вину не признаёт. Он просил суд отправит его под домашний арест. Теперь защита будет обжаловать решение суда.