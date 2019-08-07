ИА «Ореанда-Новости». В социальных сетях 7 августа прозвучало обращение к жителям страны с просьбой подписать петицию «Помощь сибирским животным, пострадавшим при пожаре». Она адресована президенту России Владимиру Путину и ряду других организаций, в сферу ответственности которых входит защита животных.

Автор петиции Екатерина Арбузова написала, что многие животные и птицы погибли в результате пожаров. А те, кто выжил, напуганы и нуждаются в помощи. Некоторые из них ранены, а большинство просто голодны.

Также автор петиции предлагает создать кормушки для животных и птиц в лесах и запретить охоту в районах, пострадавших от пожара с 2019 по 2023 год, с целью восстановления популяции животных.

Это не первая петиция, связанная с сибирскими пожарами. Ранее интернет-пользователи требовали введения аварийного режима по всей Сибири.