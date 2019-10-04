ИА «Ореанда-Новости». В массовой драке с изнасилованием заключённого, которая произошла 22 сентября в исправительной колонии №9 в Соликамске, участвовали от 60 до 200 осуждённых, пишет «Интерфакс».



Член ОНК Георгий Ситников заявил, что администрация колонии не предприняла никаких попыток, чтобы не допустить массовую драку. Опрошенные заключённые рассказали, что драка была связана со случаями самоуправства и сексуального насилия одних осуждённых над другими.



Ситников рассказал, что драка возникла из-за «процветающей криминальной субкультуры» в исправительном учреждении. Участники массовой драки использовали табуретки, штакетник и другие подручные предметы, установила проверка.