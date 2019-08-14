ИА «Ореанда-Новости». Более 250 преподавателей Высшей школы экономики, профессора и доценты подписали обращение в Мосгорсуд с просьбой учесть незаконное уголовное преследование студента-политолога Егора Жукова, пишет «Интерфакс».



Напомним, Жукова арестовали по делу об участии в массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ Анна Качкаева рассказала, что подписи под обращением поставили работники разных факультетов.



15 августа, когда будут рассматривать дело Жукова, адвокаты попросят суд учесть этот документ. В письме сказано, что Жукова задержали и завели дело без оснований для этого.



Студент-четверокурсник Егор Жуков пытался выдвинуться в Мосгордуму, но не смог собрать достаточно подписей избирателей в свою поддержку. 2 августа Пресненский суд Москвы арестовал его по обвинению в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.