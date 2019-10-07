07.10.2019, 00:51
Более 30 запусков ракет было обнаружено российскими Вооруженными силами
ИА «Ореанда-Новости». С начала 2019 года российские Воздушно-космические силы обнаружили больше 30 запусков иностранных и российских ракет.
В это число входит также пуски баллистических ракет. С космодромов Байконур, Плесецк и Восточный в этом году было проведено 16 пробных запусков космических аппаратов, по данным издательства «Красная газета».
Специалистами Космических войск с начала года было проведено более 3 тысяч работ по изменению и поддержанию космической обстановки.
А в Соединенных штатах Америки Военно-морские силы во время учений провели испытание противокорабельной ракеты NSM.
В это число входит также пуски баллистических ракет. С космодромов Байконур, Плесецк и Восточный в этом году было проведено 16 пробных запусков космических аппаратов, по данным издательства «Красная газета».
Специалистами Космических войск с начала года было проведено более 3 тысяч работ по изменению и поддержанию космической обстановки.
А в Соединенных штатах Америки Военно-морские силы во время учений провели испытание противокорабельной ракеты NSM.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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