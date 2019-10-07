ИА «Ореанда-Новости». С начала 2019 года российские Воздушно-космические силы обнаружили больше 30 запусков иностранных и российских ракет.

В это число входит также пуски баллистических ракет. С космодромов Байконур, Плесецк и Восточный в этом году было проведено 16 пробных запусков космических аппаратов, по данным издательства «Красная газета».

Специалистами Космических войск с начала года было проведено более 3 тысяч работ по изменению и поддержанию космической обстановки.

А в Соединенных штатах Америки Военно-морские силы во время учений провели испытание противокорабельной ракеты NSM.