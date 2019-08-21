ИА «Ореанда-Новости». На проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города в Москве, выделят 470,5 миллионов рублей, сообщает радиостанция «Говорит Москва».



Отмечается, что за последние пять лет это самая маленькая сумма, которую выделили на этот праздник.



В 2019 году столице исполняется 872 года. Отметим, что в этом году День города совпадает с выборами в Мосгордуму. Праздничные мероприятия запланированы на 7 и 8 сентября. В мэрии подготовили для москвичей и гостей столицы более 250 праздничных программ.