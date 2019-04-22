ИА «Ореанда-Новости» В Ленинградской области от укусов клещей пострадали 72 человека, из них 25 – дети. Такие данные, по состоянию на 22 апреля, передаёт Роспотребнадзор.

Сейчас клещи активны в 14 из 17 районов. Больше всего человек пострадали от насекомых в Гатчинском и Кингисеппском районах. Наиболее часто клещи нападают на человека в лесах, парках, садоводствах и кладбищах, поэтому на прогулки рекомендуется надевать максимально закрытую одежду из гладкой ткани – чтобы клещ не смог уцепиться за ткань.

В Ленобласти в 2019 году планируется привить от клещевого энцефалита более 54 тысяч человек, на данный момент этот план реализован на 25%.