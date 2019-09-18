18.09.2019, 07:48
Более 70% россиян выступают за ограничение притока трудовых мигрантов
ИА «Ореанда-Новости». Опрос «Левада-центра» показал, что 72% россиян считают, что в стране нужно ограничить приток иностранцев, которые приезжают в Россию для заработка, пишет «Интерфакс».
При этом другой точки зрения придерживаются только 9% граждан. Ещё 15% россиян не интересуются миграционной политикой в стране.
Отмечается также, что количество тех, кто против мигрантов, увеличилось – в 2017 году россиян с такой точкой зрения было 58%. В разы сократилось также и число тех, кто равнодушен к миграционной политике – два года назад их было 30%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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