ИА «Ореанда-Новости». Опрос «Левада-центра» показал, что 72% россиян считают, что в стране нужно ограничить приток иностранцев, которые приезжают в Россию для заработка, пишет «Интерфакс».



При этом другой точки зрения придерживаются только 9% граждан. Ещё 15% россиян не интересуются миграционной политикой в стране.



Отмечается также, что количество тех, кто против мигрантов, увеличилось – в 2017 году россиян с такой точкой зрения было 58%. В разы сократилось также и число тех, кто равнодушен к миграционной политике – два года назад их было 30%.