ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники пресс-службы управления МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что из банкомата, расположенного в одном из гипермаркетов города, было похищено 9,7 миллиона рублей.

Кража произошла вечером 27 декабря. Неустановленные злоумышленники в чёрных очках вошли в магазин, взломали дверцу банкомата, ввели код безопасности и забрали кассеты с наличностью. После этого воры скрылись на микроавтобусе с поддельными номерами.

Помимо этого в то же время была осуществлена попытка взлома банкомата ещё в одном гипермаркете. Преступники были замечены охранником и скрылись, не причинив ущерба.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ведётся розыск виновных.