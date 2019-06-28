ИА "Ореанда-Новости" Около 65% соотечественников поддерживают шаги президента Российской Федерации Владимира Путина во внешней и внутренней политике. Такие результаты предоставили сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данный опрос проводили во второй половине июня, респондентами стали 1600 граждан старше 18-ти лет.

Согласно проведённому опросу, в стране 27% граждан не одобряют действия Владимира Путина на посту главы государства. На вопрос: «Доверяете ли вы Путину?» около 73% респондентов высказалось утвердительно. 24% сомневаются в его действиях.

Что касается деятельности премьер-министра российского правительства Дмитрия Медведева, то положительно о нём высказалось около 37% опрошенных, не одобряют работу премьера около половины респондентов. Вопрос относительно доверия Дмитрию Медведеву показал, что 37% граждан ему доверяют; большинство, а таких около 59%, высказались отрицательно. В целом, работой правительства страны доволен 41% анкетируемых, не довольными остались 48% россиян.

ВЦИОМ спросил также и о других политических фигурах на российской арене. Так, например, лидеру Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому доверяет 36% опрошенных, лидеру Коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Зюганову – 33%, лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову – 29%. Не доверяют, соответственно, 58%, 57% и 29% респондентов.

Социологи ВЦИОМ предложили респондентам самостоятельно назвать имена тех государственных деятелей, которые заслужили доверия у российских граждан. Пальма первенства принадлежит Владимиру Путину (31%), далее министр обороны России Сергей Шойгу (12%), министр иностранных дел Сергей Лавров (10%), Владимир Жириновский (9,7%). Замыкает пятёрку Дмитрий Медведев – у него 7% голосов.