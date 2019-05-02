02.05.2019, 00:37
Болельщики Евро-2020 могут въехать в Россию без виз
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня Путиным был утвержден закон, согласно которому зрители европейского чемпионата по футболу в 2020 году могут въехать в Россию без оформления виз. Для этого болельщикам необходимо зарегистрировать персонифицированную карту Fan ID. Купленные билеты на футбольные матчи нельзя будет перепродавать и отдавать другим лицам.
Безвизовый промежуток времени начнётся за две недели до проведения первого матча Евро-2020 и завершится в день последней игры. В документе уточняется, что на время чемпионата, кроме футболистов и болельщиков, волонтеры и журналисты смогут бесплатно передвигаться в общественном транспорте. Данный пункт закона распространяется на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, так как именно здесь состоятся три игры группового этапа и четвертьфинал.
С 12 июня по 12 июля 2020 года чемпионат Европы по футболу пройдёт и в России. Финальные матчи увидят жители 12 европейских городов. Такая формула в турнире будет применена впервые. Общий бюджет, затраченный на организацию этих матчей, составит около 1,6 миллиарда рублей.
Ознакомиться с содержанием принятого документа можно на официальном интернет-портале правовой информации.
Безвизовый промежуток времени начнётся за две недели до проведения первого матча Евро-2020 и завершится в день последней игры. В документе уточняется, что на время чемпионата, кроме футболистов и болельщиков, волонтеры и журналисты смогут бесплатно передвигаться в общественном транспорте. Данный пункт закона распространяется на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, так как именно здесь состоятся три игры группового этапа и четвертьфинал.
С 12 июня по 12 июля 2020 года чемпионат Европы по футболу пройдёт и в России. Финальные матчи увидят жители 12 европейских городов. Такая формула в турнире будет применена впервые. Общий бюджет, затраченный на организацию этих матчей, составит около 1,6 миллиарда рублей.
Ознакомиться с содержанием принятого документа можно на официальном интернет-портале правовой информации.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии