ИА "Ореанда-Новости" Сегодня Путиным был утвержден закон, согласно которому зрители европейского чемпионата по футболу в 2020 году могут въехать в Россию без оформления виз. Для этого болельщикам необходимо зарегистрировать персонифицированную карту Fan ID. Купленные билеты на футбольные матчи нельзя будет перепродавать и отдавать другим лицам.

Безвизовый промежуток времени начнётся за две недели до проведения первого матча Евро-2020 и завершится в день последней игры. В документе уточняется, что на время чемпионата, кроме футболистов и болельщиков, волонтеры и журналисты смогут бесплатно передвигаться в общественном транспорте. Данный пункт закона распространяется на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, так как именно здесь состоятся три игры группового этапа и четвертьфинал.

С 12 июня по 12 июля 2020 года чемпионат Европы по футболу пройдёт и в России. Финальные матчи увидят жители 12 европейских городов. Такая формула в турнире будет применена впервые. Общий бюджет, затраченный на организацию этих матчей, составит около 1,6 миллиарда рублей.

Ознакомиться с содержанием принятого документа можно на официальном интернет-портале правовой информации.