01.02.2020, 10:20
Большая часть россиян экономят на личных тратах
ИА «Ореанда-Новости». Большая часть россиян экономят на личных тратах. Опрос провела компания Nielsen. По полученным результатам, около 70% граждан России начали экономить в прошлом году.
В основном были сокращены траты на покупку бытовой техники (38%) и одежды (59%), а также на развлечения (54%). Мнигие россияне частично отказались от использования личной машины в повседневной жизни. Стоит отметить, что 26% опрошенных обеспокоены повышением цен на продукты питания и ростом стоимости коммунальных услуг.
Опрос проводился с ноября по декабрь 2019 года. В нём приняли участие 32 тысячи опрошенных по всей России.
В основном были сокращены траты на покупку бытовой техники (38%) и одежды (59%), а также на развлечения (54%). Мнигие россияне частично отказались от использования личной машины в повседневной жизни. Стоит отметить, что 26% опрошенных обеспокоены повышением цен на продукты питания и ростом стоимости коммунальных услуг.
Опрос проводился с ноября по декабрь 2019 года. В нём приняли участие 32 тысячи опрошенных по всей России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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