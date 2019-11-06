ИА «Ореанда-Новости». В России 59% граждан хотят решительных и полномасштабных перемен, показало исследование Московского центра Карнеги и «Левада-центра», сообщает «Коммерсант».



Отмечается, что в 2017 году таких граждан было 42%. Большинство респондентов полагают, что перемены возможны только, если серьёзно изменится политическая система.



Среди тех, кто хочет изменений в стране, есть 80% тех, кому не нравится работа президента, 66% тех, кому не хватает денег на еду, 62% респондентов с высшим образованием.



Участники опроса заявили, что первым делом нужно повысить зарплаты, пенсии и уровень жизни, сменить правительство, президента и власть, а также понизить тарифы на ЖКХ, цены на лекарства и продукты.