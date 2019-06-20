ИА «Ореанда-Новости» Популярный интернет-сервис по поиску вакансий и сотрудников Работа.ру провёл порос, в соответствии с результатами которого около 52 % россиян не будут брать отпуск летом 2019 года.

В качестве причины 32 % респондентов назвали недавнее трудоустройство, 15 % – отсутствие денег. 14 % граждан не пойдут в отпуск вследствие невозможности оставить рабочие дела. 10 % не хотят терять заработную плату из-за отпуска. 7 % работников собираются получить денежную компенсацию вместо отпуска. 6 % не могут найти себе замену. 3 % принимавших участие в опросе сообщили, что на предприятиях, на которых они трудоустроены, не принято брать отпуска.

13 % россиян указали другие причин, например то, что они предпочитают отдыхать не летом, а в другое время, что установлен неудобный график отпусков и что работодатель не предоставляет сотрудникам летние отпуска.

37 % опрошенных не брали отпуск на протяжении более чем 6 месяцев. Менее 6 месяцев назад отдыхали 27 %. 16 % работников не были в отпуске в течение последнего года, ещё 9 % – в течение более чем 5 лет.

52 % заявили, что они не готовы отказаться от ежегодного отпуска. 23 % респондентов готовы работать без перерыва от 1 года до 2 лет, 11 % – от 2 до 3 лет, 10 % – более 5 лет.