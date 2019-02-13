ИА «Ореанда-Новости» Выйти на митинги и акции протеста готовы всё меньше россиян, большинство предпочитает не участвовать в подобных мероприятиях.

Согласно опросу «Левада-Центра», проведённому в ноябре прошлого года, на митинг готовы пойти только 22% респондентов. Большая часть из них – активные интернет-пользователи.

Отказались принимать участие в протестных акциях 77% россиян, они предпочитают иные способы, чтобы добиться улучшений в общественной жизни.

71% населения готов поддержать на выборах того кандидата или партию, чья программа преобразований их устроит. Подписывать петиции и писать письма в организации для решения проблем готовы 53% россиян.

Около половины опрошенных (49%) предпочитает обратиться в органы исполнительной власти.

Всего 30% респондентов готовы стать участниками различных политических и общественных организаций, ещё меньше – 24% готовы быть волонтёрами в подобных организациях. Совсем малое число ответивших готовы оказать этим организациям финансовую поддержку (8%).

А вот принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца готовы 10% респондентов.

Также, согласно данным опроса, более активными оказались жители столицы. Они готовы обращаться в органы исполнительной власти (60%), писать петиции и письма (64%), участвовать в выборах (16%).

Работать (45%) и быть волонтёрами(38%) в общественных и политических организациях готовы преимущественно молодые россияне(18-24 лет).

В прошлом месяце «Левада - центр» предоставил данные опроса, согласно которому больше половины россиян считают, что правительство пора отправить в отставку.

Опрос проводился в декабре прошлого года, 53% респондентов поддержали отставку кабмина, так как считают, что правительство не справляется со своей работой. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на 20%, два года назад недовольных было 33%. Больше всего недовольств вызвала экономическая ситуация в стране, рост цен и падение доходов (57%), безработица (46%) и недостаток обеспечения соцзащиты граждан (43%).







