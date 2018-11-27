ИА «Ореанда-Новости». Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) изучил, как россияне относятся к идее увеличить разрешённый возраст для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Как показали результаты социологического исследования, положительно к этой идее относится больше половины россиян – 78 процентов.

Большинство россиян поддерживает эту идею, а 21 процент опрошенных заявили, что скорее всего не поддержит такое нововведение, ещё 1 процент респондентов затруднились ответить на вопрос социологов.

Напомним, ранее виц-премьер России по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила в интервью РИА Новости, что в России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления алкогольной продукции, среди них – повышение возраста её покупателей с 18 до 21 года.

Чуть больше половины россиян (54процента) лично замечали, что чрезмерное употребление алкоголя и алкоголизм ведут к снижению работоспособности и низкой производительности труда. А 46 процентов опрошенных в своей жизни сталкивались со случаями болезней и смертей из-за длительного употребления алкоголя. Также 44 процента россиян наблюдали семейные ссоры и разводы из-за злоупотребления алкоголем, каждый второй (51 процент) житель страны слышали о таком от знакомых.

Потерю работы и даже жилья из-за пьянства видели 42 процента россиян, каждый третий видел, что люди получали травмы из-за состояния опьянения (39 процентов опрошенных наблюдали это). А аварии и дорожно-транспортные происшествия из-за пьяных водителей происходили на глазах у 38 процентов респондентов. Новости в СМИ об этом читали 57 процентов участников опроса.

27 процента россиян были свидетелями насилия в семье, причиной которому стал алкоголизм, 29 процентов знают детей, которые остались без попечения родителей всё по той же причине. А каждый пятый россиянин (22 процента) знает семьи, где из-за пьянства родителей рождались дети с патологиями.

Опрос провели 23 ноября методом телефонного интервью. Опросили 1,6 тысячи респондентов совершеннолетнего возраста. Абоненты выбирались по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.