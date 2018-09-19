ИА «Ореанда-Новости». Три четверти жителей России во время опроса сообщили, что поддерживают идею запрета мобильных телефонов в школах. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования.



Речь идёт не только об использовании телефонов, но и других гаджетов. По мнению 69 процентов опрошенных, благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах, дети станут лучше учиться.

Такое предложение поддерживают не только родители школьников – 73 процента, но и россияне, у которых нет детей школьного возраста – 74 процента.

Социологи отмечают, что чаще остальных за поддержку ограничения использования гаджетов высказывались те родители, у чьих детей нет мобильного телефона – 81 процент. При этом 17 процентов респондентов полагают, что никаких изменений от принятия подобных мер не произойдёт.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отмечает, что если раньше распространение и доступность мобильных телефонов расценивалось, как благо, то теперь данное утверждение претерпевает сомнения – люди начали замечать в этом негативные стороны.

– Теперь, по мере обретения опыта "жизни в мобильной сети", стали видны и ее негативные аспекты... Инициатива ограничить использование телефонов школьниками на уроках поддерживается респондентами всех возрастов и рассматривается ими не как вторжение в личное пространство наших детей, а как способ повысить их концентрацию на учебном процессе, – комментирует итоги опроса Валерий Фёдоров.

Соцопрос провели 7 сентября методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Всего было опрошено 1600 респондентов на территории России, все они были возрастом 18 лет и старше.

Напомним, 30 августа глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева поддержала идею сдавать свои телефоны перед началом занятий в школе, добавив, что сейчас каждая школа может сама выработать рекомендации относительно мобильных телефонов. Сама Васильева придерживается мнения, что на телефоны и гаджеты в учреждениях образования стоит ввести запрет.