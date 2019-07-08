ИА «Ореанда-Новости» Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос российских граждан об отношении к официальной регистрации брака.

Было выяснено, что более трёх четвертей – 77 % – опрошенных считают необходимым создавать семьи и при этом считают регистрацию брака обязательной. Среди представителей старшего поколения данный показатель, как и следовало ожидать, ещё выше – 84 % респондентов старше 60 лет заявили об обязательности официального оформления отношений.

Похожую позицию высказали 11 % респондентов, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием при создании семьи. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет придерживаются этого мнения в 17 % случаев, в возрасте от 25 до 34 лет – в 18 %.

Исследователями также было выяснено, какой возраст люди считают оптимальным для вступления в брак. Для женщин это в среднем 24 года, для мужчин – 27 лет.