ИА «Ореанда-Новости». Большинство граждан нашей страны склоняются к мнению, что в России невозможно заработать на частном бизнесе, если вести его честно, не нарушая законы. Однако большинство относится к частным бизнесменам положительно. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провёл Центр исследования общественного мнения. Результатами социологов поделился ресурс РБК.

По данным ВЦИОМ, к предпринимателям в России 89 процентов относится положительно. Десятью годами ранее россияне тоже в подавляющем большинстве относились к бизнесменам неплохо, но в 2009 году этот показатель был меньше – на уровне 79 процентов. Негативно сейчас расценивают деятельность частных предпринимателей всего шесть процентов россиян, это вдвое меньше, чем было в 2009 году (13 процентов).

Что касается честного бизнеса, то в него не верит больше половины сограждан – 62 процента. Обратной точки зрения придерживаются 34 процента опрошенных. Подобный вопрос социологи задавали в 2007 году, с того момента мнение россиян стало более оптимистично: в честный бизнес не верили 69 процентов опрошенных, верили – 21 процент.

Если разобрать подробнее, то на вопрос социологов, возможно ли в данное время в России развивать частный бизнес, при этом ничего не утаивая и никого не обманывая, категорически «нет» заявило 24 процента опрошенных, «скорее нет» ответили 38 процентов. «Да» – 34 процента.

Это вопрос уже задавался россиянам в 2017, тогда в возможность честного бизнеса верил 41 процент опрошенных, сомнения испытывали 56 процентов. Двенадцать лет назад эти показатели были на уровне 21 процента и 69 процентов соответственно.

Под препятствиями для развития индивидуального дела опрошенные чаще всего называют налоговую систему, бюрократию и общие финансовые затраты, которые необходимо вкладывать в бизнес. Проблемные стороны – взяточничество, отсутствие поддержки правительства, административные барьеры.

Начать своё дело хотят около 25 процентов респондентов. Тремя годами ранее – 34 процента.