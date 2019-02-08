ИА «Ореанда-Новости». Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка провёл исследование общественного мнения. По результатам опроса стало известно, что большинство россиян не рассчитывают только на государственную пенсию в старости. Они предусматривают альтернативные источники дохода. Об этом сообщает новостной ресурс «Лента.ру», ссылаясь на результаты опроса.

В среднем в возрасте 30-35 лет россияне начинают задумываться над вопросом, какими средствами поддерживать своё существование в старости. Они понимают, что прожить на выплаты, которые положены им по закону, будет сложно. Тем не менее, на государственную пенсию рассчитывают 45% граждан. Из них 50% - женщины, 40% - мужчины.

Остальные опрошенные возлагают надежды на то, что помимо пенсии будут получать свой доход из других источников.

После выхода на пенсию 30% россиян планируют продолжать работать. 13% считают, что в старости им будут помогать дети и родственники. 14% опрошенных надеются на сбережения или проценты по своим банковским вкладам. Кстати, в стране более 40% тех, у кого имеются какие-либо накопления, но лишь 15% признались, что у них есть сбережения, которые превышают размер годового дохода.

Далее результаты опроса показали: только 7% россиян пользуются сложными финансовыми инструментами. 2,5% граждан вкладывают средства в инвестиционные фонды, 4% предпочитают вложения в бизнес. 2% покупают и продают зарубежную валюту. 10% россиян рассчитывают на доходы, которые будут получать от негосударственного пенсионного фонда.

В начале февраля стало известно, что реальные пенсии россиян снова падают. Согласно итогам 2018 года размер средней пенсии уменьшился на 2,4% в годовом исчислении (учитывая 5 000 рублей, которые были получены пенсионерами в январе 2017 года). Это первое подобное падение с 2015 года.