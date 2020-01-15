ИА «Ореанда-Новости». Более 72 процентов россиян в возрасте старше 50 лет считают, что их накопленных сбережений не хватит для комфортной жизни на пенсии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос Сбербанка.



Сообщается также, что только почти 14 процентов граждан откладывали на пенсию в течение последних 10-20 лет. Около четверти респондентов жалеют, что не озаботились этим вопросом ранее.



При этом результаты опроса показали, что отношение к своим возможностям на пенсии варьируется в зависимости от региона. Например, в Приволжье граждане больше довольны размерами своих сбережений, чем на Урале.