Ранее, Басманный суд вынес обвинительный приговор бизнесмену Минцу и его сыновьям на основании части 4 статьи 160 Уголовного кодекса за незаконное присвоение и утрату денежных средств. Его обвинили в мошенничестве и утрате 1 миллиарда долларов в сделке, совершённой в 2017 году.Стоит отметить, что Борис Минц с семьёй с 2018 года переехал жить в Лондон и постоянно посещал судебные заседания Высокого суда.