31.01.2020, 17:41
Борис Минц был объявлен в международный розыск
ИА «Ореанда-Новости». Экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц был заочно арестован и объявлен в международный розыск представителями Следственного комитета сегодня, 31 декабря.
Ранее, Басманный суд вынес обвинительный приговор бизнесмену Минцу и его сыновьям на основании части 4 статьи 160 Уголовного кодекса за незаконное присвоение и утрату денежных средств. Его обвинили в мошенничестве и утрате 1 миллиарда долларов в сделке, совершённой в 2017 году. По словам предпринимателя, он не знал о заключении сделки и не согласен с обвинением.
Стоит отметить, что Борис Минц с семьёй с 2018 года переехал жить в Лондон и постоянно посещал судебные заседания Высокого суда.
Ранее, Басманный суд вынес обвинительный приговор бизнесмену Минцу и его сыновьям на основании части 4 статьи 160 Уголовного кодекса за незаконное присвоение и утрату денежных средств. Его обвинили в мошенничестве и утрате 1 миллиарда долларов в сделке, совершённой в 2017 году. По словам предпринимателя, он не знал о заключении сделки и не согласен с обвинением.
Стоит отметить, что Борис Минц с семьёй с 2018 года переехал жить в Лондон и постоянно посещал судебные заседания Высокого суда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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