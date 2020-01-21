ИА «Ореанда-Новости». Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в Анапе получил 7 суток ареста за устроенный дебош, пишут «Известия».



Спортсмен, который находился под Анапой на тренировках, повёл себя неадекватно. Он был в нетрезвом виде. В отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.



Емельяненко готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым на спортбазе, расположенной в поселке Супсех под Анапой. Бой запланирован на 3 апреля.