21.01.2020, 21:35
Бойца Александра Емельяненко арестовали за дебош
ИА «Ореанда-Новости». Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в Анапе получил 7 суток ареста за устроенный дебош, пишут «Известия».
Спортсмен, который находился под Анапой на тренировках, повёл себя неадекватно. Он был в нетрезвом виде. В отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.
Емельяненко готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым на спортбазе, расположенной в поселке Супсех под Анапой. Бой запланирован на 3 апреля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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