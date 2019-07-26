ИА «Ореанда-Новости». Накануне Дня ВМФ и Дня ВДВ российский бренд смартфонов BQ представил кнопочный телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE. Его характеристики полностью соответствуют требованиям к мобильным телефонам, утвержденным во вооруженных силах России. Согласно им, устройство не должно включать диктофон, флеш-накопитель, фотокамеры. В новом кнопочном телефоне отсутствует поддержка Bluetooth, нет доступа в Интерне.

Устройство отличается «мужским» дизайном. Разработчики сделали акцент на то, что этот телефон предназначен именно для силовых структур. Дизайн также указывает на повышенную прочность и длительность автономной работы гаджета.

В BQ 2432 Tank SE есть поддержка двух SIM-карт. Также доступна функция одновременной поддержки в режиме ожидания.

У него также есть два фонарика, динамик и аккумулятор ёмкостью 2500 мАч, и он может работать без подзарядки в течение нескольких недель.