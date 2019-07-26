 ИА «Ореанда-Новости». Накануне Дня ВМФ  и Дня ВДВ российский бренд смартфонов BQ представил кнопочный телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE.  Его характеристики полностью соответствуют требованиям к мобильным телефонам, утвержденным во вооруженных силах России. Согласно им, устройство не должно включать диктофон, флеш-накопитель, фотокамеры. В новом кнопочном телефоне отсутствует  поддержка Bluetooth, нет доступа в Интерне.

 Устройство отличается «мужским» дизайном. Разработчики сделали акцент на то, что этот телефон предназначен именно для силовых структур. Дизайн также указывает на повышенную прочность и длительность автономной работы гаджета.

  В BQ 2432 Tank SE есть поддержка двух SIM-карт. Также доступна функция одновременной поддержки в режиме ожидания.  

  У него также есть два фонарика, динамик и аккумулятор ёмкостью 2500 мАч, и он может работать без подзарядки в течение нескольких недель.